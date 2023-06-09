Стилистка раскрыла способ Меган Маркл выглядеть худее в любой одежде

Стилистка Миранда Холдер: Меган Маркл выглядет стройнее из-за закатанных рукавов

Британская стилистка и эксперт по королевской семье раскрыла способ Меган Маркл выглядеть худее практически в любом наряде. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Блогерша Миранда Холдер рассказала, что герцогиня закатывает рукава рубашек, блузок и другой одежды, чтобы стать визуально стройнее на несколько килограммов. В качестве подтверждения автор видео прикрепила множество фотографий жены принца Гарри, на которых она позирует с закатанными рукавами.

«Поверьте, этот секундный лайфхак изменит вашу жизнь! К тому же таким образом вы будете выглядеть более стильно и собранно», — высказалась специалистка в видео, которое набрало более 13 тысяч просмотров на платформе. Зрители поблагодарили ее за метод в комментариях. «Спасибо!», «Это работает», «Я удивлена», «Благодарю», — писали подписчики.

В мае редакторы Page Six также раскрыли тайное значение украшения Меган Маркл, которое она выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу. Актриса выбрала золотое ожерелье с бриллиантом бренда Maya Brenner Clarity Retreat. Согласно описанию аксессуара на официальном сайте марки, колье призвано защищать покой владельца, а также вдохновлять на новые свершения.