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20:53, 9 июня 2023Среда обитания

Исполнитель хита «На заре» назвал Москву невестой

Лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев сравнил преобразившуюся Москву с невестой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев назвал Москву невестой. О своем отношении к столице исполнитель хита «На заре» высказался в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам музыканта, при Советском Союзе Москва была серой и не очень нарядной, однако с того времени она изменилась в значительно лучшую сторону. «Конечно, она преобразилась, выглядит просто великолепно, прям невеста», — отметил Журавлев.

Несмотря на любовь к городу, артист выделил ряд минусов, таких как шум от «сенокосилок» и укладки асфальта, от которых «совершенно изматывается нервная система». Кроме того, он обратил внимание на несогласованность между строительством домов, дорог и подземных коммуникаций.

«При Советском Союзе все-таки был Генплан — соответственно, были СНиПы, правила построения города, которые теперь не соблюдаются. Допустим, в нашем районе понастроили многоэтажных высоких домов, а дорога как была узкая, так и остается, стала и еще уже — машины выстроились в один ряд, потому что на дороге еще и парковка образовалась, ведь понастроили домов без подземных гаражей и машины негде хранить», — пояснил Журавлев.

Лидер «Альянса» также рассказал, что в данный момент он проживает возле метро «Бабушкинская» и очень любит расположенный неподалеку Лосиноостровский район, но при этом не отказался бы пожить в Подмосковье.

В мае актриса, звезда одного из сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина назвала Москву лучшим городом для жизни. Она добавила, что живет в центре города и предпочитает передвигаться пешком.

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    Полина Кислицына
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