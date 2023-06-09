Сообщение о заражении воды холерой в России оказалось фейком годичной давности

Сообщение о том, что по России идет заражение воды холерой, оказалось недостоверным

Сообщение о том, что по России идет заражение воды холерой, оказалось недостоверным. В Роспотребнадзоре заявили, что это фейк годичной давности.

В начале июня в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения о заражении воды холерой в некоторых регионах страны, в частности, в Крыму. Один из таких постов был обнаружен в соцсети «Одноклассники».

Пост представляет собой скриншот сообщения из мессенджера. В нем говорится, что «в связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия». «Пейте только кипяченую воду, по России идет заражение воды холерой!» — призывает автор сообщения.

Информация о заражении воды холерой, как утверждается в сообщении, была озвучена главным врачом больницы скорой медицинской помощи. При этом ни номер больницы, ни фамилия главврача не уточняется.

Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал информацию о появлении холерной палочки в воде фейком. «В Крыму осуществляется ежедневный мониторинг воды и воздуха, все показатели в пределах нормы», — заверил он.

Роспотребнадзор в комментарии ТАСС также опроверг сообщение о появлении возбудителей холеры в воде. «Информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности», — рассказали в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора отметили, что специалисты ведут постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения: регулярно отбирают пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В ведомстве подчеркнули, что на территории России уже многие годы не было случаев холеры.

В Роспотребнадзоре добавили, что сообщение о появлении в воде возбудителей холеры является фейком годичной давности.

На самом деле слухи о появлении возбудителей холеры в воде время от времени всплывают в сети, например, они распространялись в мае и октябре 2022 года, а также в феврале и марте 2023 года. Каждый раз местные власти опровергали эти сообщения.

Информация о появлении в Крыму возбудителей холеры не была обнаружена в СМИ. Эти данные не получили широкого распространения в соцсетях и мессенджерах. Чаще всего там можно было встретить посты с опровержением сообщения о заражении воды.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»