На Украине заявили о повреждении объектов газодобычи и ЛЭП
В Житомирской области Украины повреждены два объекта газодобычи и линии электропередачи (ЛЭП). Об этом заявила пресс-служба украинского Министерства энергетики в Telegram-канале.
«Зафиксировано повреждение двух объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области», — говорится в публикации. Кроме того, повреждения получил объект газотранспортной системы (ГТС) в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
Ранее сообщалось о взрыве в Харькове. Предполагалось, что детонация могла произойти за пределами города. Кроме того, в Харьковской области в 10:08 по местному времени объявили воздушную тревогу.
В ночь на 9 июня взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. Также по всей территории Украины действовала воздушная тревога.