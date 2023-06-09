На Украине заявили о повреждении объектов газодобычи и ЛЭП

Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов газодобычи и ЛЭП в Житомирской области

В Житомирской области Украины повреждены два объекта газодобычи и линии электропередачи (ЛЭП). Об этом заявила пресс-служба украинского Министерства энергетики в Telegram-канале.

«Зафиксировано повреждение двух объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области», — говорится в публикации. Кроме того, повреждения получил объект газотранспортной системы (ГТС) в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Ранее сообщалось о взрыве в Харькове. Предполагалось, что детонация могла произойти за пределами города. Кроме того, в Харьковской области в 10:08 по местному времени объявили воздушную тревогу.

В ночь на 9 июня взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. Также по всей территории Украины действовала воздушная тревога.