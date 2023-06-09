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10:45, 9 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

«Суспильне» сообщило, что в Харькове произошел взрыв

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харькове 9 июня произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале.

Издание уточняет, что взрыв, вероятно, мог произойти за пределами города.

Также стало известно, что в Харьковской области в 10:08 по местному времени объявили воздушную тревогу.

Ранее взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях Украины. По предварительно информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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    Алевтина Запольская
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