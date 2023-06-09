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23:59, 9 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе произошли взрывы, работает система ПВО
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В украинском городе Одесса раздаются взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают об атаке «шахидов» и работе [системы противовоздушной обороны] ПВО», — говорится в сообщении. Также стало известно о взрывах в Одесской области. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук рассказал о повреждении портовой инфраструктуры в результате ночной атаки дронами-камикадзе. По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано.

21 мая сообщалось о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Жителей призывали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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    Марина Совина
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