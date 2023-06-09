Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи

TikTok-блогерша Дун Ройзин показала похожее на пищевую пленку лицо после пилинга

Блогерша Дун Ройзин из Австралии решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 48 тысяч подписчиков.

Юзерша с никнеймом @dooneroisin призналась, что захотела выровнять тон своего лица, избавившись от пигментации. По этой причине она сделала пилинг и показала результат. На размещенных кадрах видно, что кожа инфлюэнсерши стало сильно шелушиться и слезает большими пластами. «Моя кожа похожа на пищевую пленку, все чертовски зудит, но мне нравится», — заключила она.

Подписчики оценили поступок девушки в комментариях под постом. «Я бы не смогла устоять перед пилингом», «Веснушки довольно милые», «А мне нравятся женщины с веснушками», — написали пользователи сети.

В марте блогерша Андреа самостоятельно сделала пилинг и показала подписчикам ожоги на лице. На размещенных кадрах юзерша предстала с многочисленными покраснениями и корками в области подбородка, лба и щек. Помимо этого, в опубликованном ролике видно, что у героини публикации отстает верхний слой кожи.