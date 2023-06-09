Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:11, 9 июня 2023Ценности

Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи

TikTok-блогерша Дун Ройзин показала похожее на пищевую пленку лицо после пилинга

Кадр: @dooneroisin

Блогерша Дун Ройзин из Австралии решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 48 тысяч подписчиков.

Юзерша с никнеймом @dooneroisin призналась, что захотела выровнять тон своего лица, избавившись от пигментации. По этой причине она сделала пилинг и показала результат. На размещенных кадрах видно, что кожа инфлюэнсерши стало сильно шелушиться и слезает большими пластами. «Моя кожа похожа на пищевую пленку, все чертовски зудит, но мне нравится», — заключила она.

Подписчики оценили поступок девушки в комментариях под постом. «Я бы не смогла устоять перед пилингом», «Веснушки довольно милые», «А мне нравятся женщины с веснушками», — написали пользователи сети.

В марте блогерша Андреа самостоятельно сделала пилинг и показала подписчикам ожоги на лице. На размещенных кадрах юзерша предстала с многочисленными покраснениями и корками в области подбородка, лба и щек. Помимо этого, в опубликованном ролике видно, что у героини публикации отстает верхний слой кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    В Румынии назвали бессмысленным оскорблением сокращение посольства России
    Россиянин выложил фото с нацистской символикой и получил 400 тысяч рублей штрафа
    Названа доля испытывающих сильный стресс на работе россиян
    В России подростки избили незнакомцев за отказ дать закурить
    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
    Строительство российского ледокола отложили из-за санкций
    «Флорида» сократила отставание от «Вегаса» в финальной серии Кубка Стэнли
    Тело женщины нашли после прорыва плотины Каховской ГЭС под Херсоном
    Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.