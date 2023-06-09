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20:25, 9 июня 2023Россия

Путин поручил образовать комиссию по ситуации в Херсонской области

Президент Путин поручил Мишустину образовать правкомиссию по ситуации в Херсонской области

Фото: Иван Антипенко / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области, где произошло затопление. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорится в документе.

Сроком исполнения поручения назначено 9 июня 2023 года.

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по Каховской ГЭС является преступлением, совершенным Киевом. По его словам, киевские власти совершают военные преступления, используют террористические методы.

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    Никита Абрамов
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