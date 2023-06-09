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11:16, 9 июня 2023Культура

Раскрыта реакция Натали Портман на измену мужа

Натали Портман почувствовала себя униженной на фоне сообщений об измене супруга

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман пытается сохранять позитивный настрой после того, как ее мужа, известного французского танцовщика и хореографа Бенжамена Мильпье, обвинили в измене. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, актриса почувствовала себя униженной на фоне сообщений об измене супруга с более молодой женщиной. Однако, несмотря на предполагаемую неверность Мильпье, Портман не собирается разрывать с ним отношения. «Натали считает, что интрижка Бенжамена была короткой и глупой связью, которая ничего для него не значит», — добавил источник.

При этом второй собеседник US Weekly сообщил, что обладательница «Оскара» не знает, восстановят ли супруги свои отношения после скандала. «Прямо сейчас они разговаривают и работают над этим вместе ради своих детей», — пояснил он, отметив, что хореограф сожалеет о своем поступке.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Бенжамен Мильпье изменяет жене с 25-летней защитницей природы Камиль Этьен.

Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма «Черный лебедь», за роль в котором Портман получила премию «Оскар». Мильпье принимал участие в работе над фильмом в качестве хореографа. Поженились они в августе 2012 года. У них двое детей — Алеф, 11 лет, и Амалия, 6 лет.

В 2022 году Натали Портман рассказала, как актер Крис Хемсворт готовился к съемкам поцелуя с ней в фильме «Тор: Любовь и Гром».

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    Варвара Кошечкина
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