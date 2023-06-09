Военкор рассказал о случайном выстреле украинского танкиста в два танка Leopard

Военкор Сладков сообщил, что украинский танкист случайно уничтожил танк Leopard

Военкор Александр Сладков рассказал в своем Telegram-канале, что украинский танкист случайно выстрелил в два танка Leopard. В результате одна машина была полностью уничтожена, а вторая получила серьезные повреждения.

«У них один клоун на "Леопарде", когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним!» — пересказал Сладков историю военнослужащего.

По его словам, штатный снаряд калибра 120 миллиметров уничтожил ехавший впереди танк Leopard и сильно повредил следующий за ним. Теперь, скорее всего, будет проводиться служебное расследование.

С начала 2023 года Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада передали Украине около 60 танков. Также она должна была получить французские легкие колесные танки AMX-10RC, английские Challenger и американские Abrams.

6 июня Минобороны России рассказало, что военнослужащие уничтожили восемь танков Leopard и три французских AMX-10RC украинской армии.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что в боях украинская армия стала применять немецкие танки Leopard. Это произошло возле села Новодонецкое.

До этого тяжелую технику не было видно в боях. Предполагалось, что украинская армия старается сохранить танки для решающих боев.