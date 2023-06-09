Игрок клуба РПЛ сменил фамилию

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой официально сменил фамилию на Писарский

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой официально сменил фамилию. Об этом сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. «Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого», — говорится в сообщении.

В профиле игрока самарской команды на сайте РПЛ данные также были изменены. Ранее у 27‑летнего футболиста было отчество Александрович.

Футболист перешел в «Крылья Советов» в декабре 2022 года. Тогда же форвард заявил, что будет играть в новом клубе под фамилией Писарский. Спортсмен объяснил, что это фамилия его отчима, которого он считает родным отцом и который его воспитал.

До этого футболист под фамилией Сычевой выступал за «Оренбург». Всего в сезоне-2022/2023 нападающий провел за обе команды 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал четыре результативные передачи.