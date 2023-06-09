Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 9 июня 2023Ценности

Дженнифер Лоуренс отреагировала на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале

Актриса Дженнифер Лоуренс отреагировала на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс. Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс отреагировала на инцидент со сланцами на Каннском кинофестивале, из-за которых ее подвергли критике в соцсетях. На эту тему она высказалась в интервью порталу ET.

32-летняя телезвезда посетила премьеру фильма «Траектория падения» в красном платье люксового бренда Dior, оформленном длинным шлейфом. При этом фотографы обратили внимание, что для выхода в свет знаменитость надела вьетнамки черного цвета. Таким образом Лоуренс нарушила строгий дресс-код упомянутого мероприятия.

Собеседница издания призналась, что не знала о правилах Каннского фестиваля, а также о шквале критики, который обрушился на нее после упомянутой проходки по ковровой дорожке. По ее словам, выбор сланцев не обусловлен ее желанием выступить с политическим или каким-либо другим высказыванием. На самом деле подготовленная для нее обувь оказалась слишком большой.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

«Размер обуви просто совсем мне не подошел. Я смогла подняться в туфлях наверх, сделать несколько фото, но спуститься на каблуках я уже не смогла. По этой причине я переобулась — на этом все», — высказалась Лоуренс в разговоре с журналистами.

В апреле сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин снял кулинарное видео, и одна деталь на его брюках смутила зрителей. На размещенных кадрах Бекхэм-младший предстал на кухне во время приготовления пищи в повернутой козырьком назад бейсболке, черной футболке свободного кроя и серых спортивных штанах. При этом последние оказались порваны в области гениталий.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три крупных российских города. Что об этом известно?
    Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного голкипера ПСЖ
    В России предложили ввести минимальные цены на весь алкоголь
    Huawei останется без 5G в Европе
    Дженнифер Лоуренс отреагировала на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале
    Ремонт в психбольнице Кащенко возмутил петербуржцев
    Названы способы уберечь деньги от кражи в отпуске
    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июне
    ЦБ оценил идею распространить ипотеку на «вторичку»
    Цены на кофе побили многолетний рекорд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.