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18:46, 9 июня 2023Мир

Всплыла стенограмма с признанием Трампа в хранении секретных документов

CNN: экс-президент США Дональд Трамп признал, что сохранил у себя секретный документ

Фото: Carlos Barria / Reuters

CNN опубликовал стенограмму аудиозаписи с якобы признанием экс-президента США Дональда Трампа в хранении секретных документов. По информации телеканала, в 2021 году во время встречи с документалистами он достал бумаги и показал их собравшимся.

«Это сделали военные и передали мне», — приведены слова Трампа в стенограмме.

Он сказал, что мог бы рассекретить документ, когда был президентом, но теперь уже такой возможности нет. Также он предложил собравшимся посмотреть на бумаги.

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В стенограмме Трамп пожаловался на главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который, по его словам, подготовил документ о возможном нападении на Иран. Экс-президент сказал собравшимся, что это не он готовил такой план, а генерал.

По информации телеканала, запись была сделана в 2021 году. Тогда бывший президент встречался в Бедминстере, штат Нью-Джерси, с авторами, работавшими над биографией экс-главы администрации Белого дома Марка Медоуза.

На этой неделе стало известно, что Трампа вызвали в суд из-за хранившихся у него секретных документов. Бывший президент связывает это с бумагами, изъятыми сотрудниками ФБР из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп уже заявил, что невиновен и все равно будет добиваться победы на президентских выборах в 2024 году.

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    Александр Слабиев
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