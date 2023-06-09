Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 9 июня 2023Мир

Трамп назвал обвинения против него вмешательством в выборы

Трамп назвал выдвинутые против него обвинения вмешательством в выборы президента США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, которые выдвинули против него. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал обвинения против него вмешательством в выборы президента США, которые состоятся в 2024 году. По его мнению, таким образом конкуренты стремятся уничтожить его репутацию, чтобы победить в голосовании. Предъявление обвинений политик объяснил тем, что «лидирует в опросах общественного мнения как в сравнении с [действующим президентом США Джо] Байденом, так и с остальными республиканцами».

Материалы по теме:
Импичмент Трампа провалился Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Импичмент Трампа провалилсяПрезидента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
6 февраля 2020
«Слава Богу-Императору!» ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
«Слава Богу-Императору!»ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
21 марта 2019

Политик добавил, что происходящее «укладывается в череду дурных поступков, совершенных за последние несколько лет, особенно на выборах 2020 года».

«Я хочу заявить, что я невиновен, я не сделал ничего противозаконного. Мы добьемся победы», — заключил он.

Ранее Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов. «Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Российский вертолет Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне СВО
    Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ
    Российские военные ликвидировали склад и две бригады живой силы ВСУ
    В США осудили Байдена за предъявленные Трампу обвинения
    Россиянка поехала в отель ОАЭ и раскрыла истинное отношение персонала к русским
    В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине
    Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
    Стало известно об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
    Врач опроверг популярные стереотипы о мужских оргазмах
    Трамп назвал обвинения против него вмешательством в выборы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.