Трамп назвал обвинения против него вмешательством в выборы

Трамп назвал выдвинутые против него обвинения вмешательством в выборы президента США

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, которые выдвинули против него. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал обвинения против него вмешательством в выборы президента США, которые состоятся в 2024 году. По его мнению, таким образом конкуренты стремятся уничтожить его репутацию, чтобы победить в голосовании. Предъявление обвинений политик объяснил тем, что «лидирует в опросах общественного мнения как в сравнении с [действующим президентом США Джо] Байденом, так и с остальными республиканцами».

Политик добавил, что происходящее «укладывается в череду дурных поступков, совершенных за последние несколько лет, особенно на выборах 2020 года».

«Я хочу заявить, что я невиновен, я не сделал ничего противозаконного. Мы добьемся победы», — заключил он.

Ранее Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов. «Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — сообщил он.