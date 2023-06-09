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18:12, 9 июня 2023Путешествия

Пассажир самолета захотел в туалет и помочился в контейнер на глазах у попутчика

Reddit: пассажир United Airlines не смог попасть в туалет до вылета и помочился в салоне

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажир рейса United Airlines захотел сходить в туалет до вылета и, услышав запрет от стюардессы, помочился в контейнер прямо в салоне самолета. Об этом рассказал на форуме Reddit его попутчик, на глазах у которого произошел инцидент.

По словам автора, их самолет задержался на час, а пассажиры в этом время не могли покинуть борт или воспользоваться уборной. Один из них стал вести себя агрессивно и попросил членов экипажа позволить ему пройти в кабинку туалета. Когда путешественнику отказали в очередной раз, он достал из личных вещей контейнер, расстегнул штаны и помочился туда.

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«Когда мы достигли высоты, он откинул спинку сиденья и больше не пытался встать, даже когда погас индикатор ремня безопасности. Я был в шоке. Неужели это произошло прямо сейчас в самолете?» — поделился мыслями его попутчик.

Автор публикации предположил, что мужчина чем-нибудь болел и не мог сдерживаться. При этом он добавил, что первым делом перед полетом на самолете следует сходить в туалет, чтобы не возникало подобных ситуаций. Пользователи в комментариях отнеслись к этому с юмором и даже поделились похожими инцидентами из своей жизни. «Ты ничего не знаешь, если не видел, как пассажир нагадил в свой чемодан», — заключил один из юзеров.

Ранее в мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.

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    Зарина Дзагоева
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