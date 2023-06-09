Задержание ФСБ бывшего сотрудника ОПК по делу о госизмене попало на видео

ФСБ показала видео задержания бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии

Задержание ФСБ бывшего сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области за шпионаж в пользу Германии попало на видео. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы подбегают к фигуранту и кладут его лицом в пол. На мужчину надевают наручники. Затем они осматривают его вещи и находят валюту. Задержанного отводят к служебному авто и везут в отделение.

Ранее стало известно, что россиянин общался с представителем ФРГ и передавал ему сведения о важных военных объектах Минобороны России, а взамен надеялся получить немецкое гражданство. Однако ФСБ узнала об этом и вычислила мужчину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.