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12:49, 9 июня 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ бывшего сотрудника ОПК по делу о госизмене попало на видео

ФСБ показала видео задержания бывшего сотрудника ОПК за шпионаж в пользу Германии

Задержание ФСБ бывшего сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области за шпионаж в пользу Германии попало на видео. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы подбегают к фигуранту и кладут его лицом в пол. На мужчину надевают наручники. Затем они осматривают его вещи и находят валюту. Задержанного отводят к служебному авто и везут в отделение.

Ранее стало известно, что россиянин общался с представителем ФРГ и передавал ему сведения о важных военных объектах Минобороны России, а взамен надеялся получить немецкое гражданство. Однако ФСБ узнала об этом и вычислила мужчину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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