Подсчитаны запасы воды в Крыму

Хуснуллин: запасов воды в Крыму хватит как минимум на 500 дней

Запасов питьевой воды в Крыму, по подсчетам властей, хватит как минимум на 500 дней. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

По словам зампреда правительства, разрушение Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении полуострова. «В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней», — уточнил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что республика автономно обеспечена водой.

Ранее сообщалось, что возможное обмеление Северо-Крымского канала после подрыва Каховской гидроэлектростанции не станет критичным для Крыма. Глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что власти будут следить за запасами воды. Он признал возможную угрозу обмеления, однако акцентировал внимание на том, что даже в этом случае ситуация не станет критичной для региона.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что повреждение плотины Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении города. Дело в том, что населенный пункт пользуется собственным водохранилищем — запасы там находятся на максимуме.