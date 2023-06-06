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11:19, 6 июня 2023Среда обитания

Оценено влияние разрушения Каховской ГЭС на подачу воды в Крыму

Губернатор Севастополя Развожаев: разрушение Каховской ГЭС не скажется на водоснабжении
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Повреждение плотины Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт пользуется собственным водохранилищем, где запасы находятся на максимуме. Кроме того, есть резервные источники водоснабжения, добавил Развожаев.

О достаточных запасах воды также заявил и глава Крыма Сергей Аксенов. «В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллиона кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20 процентов, на данный момент имеют около 80 процентов наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — уточнил он.

Глава республики исключил риск подтопления в Крыму из-за прорыва Каховской ГЭС, однако допустил, что Северо-Крымский канал может начать мелеть.

Ранее была опубликована карта возможного затопления при прорыве Каховской ГЭС, которую разработали в 1985 году советские ученые. По их расчетам, в случае ЧП на плотине волна высотой пять метров смоет все поселки, встретившиеся на ее пути: Казачьи Лагери, Львово, Голая Пристань, Новая Маячка и другие.

В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Глава города Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично обрушилась.

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    Нина Ташевская
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