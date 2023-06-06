Опубликована карта возможного затопления при прорыве Каховской ГЭС

«КП»: потоп из-за прорыва Каховской ГЭС продлится 3 суток и смоет все прибрежные поселки

Поток воды с Каховской ГЭС в случае прорыва гидроэлектростанции смоет все прилегающие поселки на берегу Днепра. Карту затоплений опубликовала «Комсомольская правда».

Возможность затопления территорий Херсонской области в 1985 году оценили советские ученые. По их расчетам, в случае ЧП на плотине волна высотой пять метров смоет все поселки, встретившиеся на ее пути: Казачьи Лагери, Львово, Голая Пристань, Новая маячка и другие. Через два часа волна дойдет до Херсона, и от наводнения пострадает значительная часть областного центра. Вода будет прибывать на протяжении 14 часов — затопление продлится трое суток, после чего пойдет на спад.

В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, в результате удара были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично обрушилась. Глава города рассказал, что дамба не была разрушена, и назвал это «огромным счастьем».

Позже Леонтьев рассказал, что из-за разрушения надводных сооружений уровень воды поднялся от 2,5 до 4 метров. По его словам, власти начали мероприятия на случай временной эвакуации людей, так как в зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.

В октябре 2022 года удары ВСУ ракетами HIMARS по Каховской ГЭС не вызвали к серьезных повреждений на объекте. После обстрелов с 23 по 24 октября электростанция продолжила работу.