Оценены последствия возможного обмеления Северо-Крымского канала для Крыма

Глава госсовета Крыма назвал некритичным возможное обмеление Северо-Крымского канала

Возможное обмеление Северо-Крымского канала в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не окажется критичным для Крыма. Последствия данного события оценил глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам руководителя парламента Крыма, республика располагает «более чем достаточными» запасами водных ресурсов и такого запаса в водохранилищах «никогда не было».

«Те меры, которые были приняты последний раз по программе обеспечения водой Крыма, уже имеют свой результат, это наполнение водохранилищ из подземных резервуаров. У нас очень хороший, надежный водный баланс, он дает нам гарантированное водообеспечение», — убежден Константинов.

Глава парламента Крыма также отметил, что власти будут следить за состоянием Северо-Крымского канала. Он признал возможную угрозу обмеления, однако акцентировал внимание на том, что в случае его наступления это не окажется критичным для региона.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно во вторник утром, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на ГЭС диверсией со стороны Украины с целью лишить Крым воды.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подчеркивал, что повреждение плотины Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении города, так как населенный пункт пользуется собственным водохранилищем, где запасы находятся на максимуме.