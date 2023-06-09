Вице-премьер Хуснуллин: разрушение Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении Крыма

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не отразится на водоснабжении Крыма. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на полуострове есть запас воды, которого хватит почти на полтора года. «В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней», — заявил вице-премьер.

Ранее стало известно, что возможное обмеление Северо-Крымского канала после подрыва Каховской ГЭС не окажется критичным для Крыма. Глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что власти будут следить за запасами воды. Он признал существование угрозы обмеления, однако обратил внимание на то, что даже при таком сценарии ситуация не выйдет из-под контроля.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что разрушение плотины никак не скажется на водоснабжении города. Дело в том, что населенный пункт пользуется собственным водохранилище — на данный момент запасы воды в нем находятся на максимальном уровне.