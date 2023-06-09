На Украине объяснили молчание о потерях ВСУ при контрнаступлении

Замминистра обороны Украины Маляр объяснила молчание о потерях ВСУ информационной войной

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила в своем Telegram-канале молчание о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении информационной войной.

«Нынешние войны происходят в двух измерениях — реальном и информационном. В информационном бою — не менее ожесточенные. И у них тоже есть определенные задачи, правила и законы», — заявила замминистра обороны.

Она добавила, что чем больше открыто информации о противнике, тем проще становится понять его способности и планы. Информационные провокации, наоборот, могут заставить выдать важную информацию при их опровержении, считает Маляр.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери, которые понесли ВСУ в наступательных действиях. Американский телеканал «Би-би-си» сообщил, что после столкновения с российской армией украинские силы несут значительные потери в живой силе и технике.