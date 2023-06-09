Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:30, 9 июня 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности согревающих ванн в некоторых случаях

Врач Шиндряева предупредила, что согревающие ванны опасны для людей с больным сердцем

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Согревающие ванны, ванны с солями и эфирными маслами опасны для людей с больным сердцем, предупредила доктор медицинских наук, невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева. О противопоказаниях приема таких ванн в некоторых случаях врач рассказала «Ленте.ру».

Согревающие ванны противопоказаны при ишемической болезни сердца и повышенном давлении (гипертонии), заявила врач.

Особенно нежелательно принимать согревающие ванны, когда цифры артериального давления выше нормы. Это чревато гипертоническим кризом, который в свою очередь опасен серьезными проблемами с сердечно-сосудистой системой

Наталья Шиндряеваневролог

По словам невролога, от таких ванн также стоит отказаться людям с любыми, даже доброкачественными новообразованиями. Повышенные температуры способствуют их росту, повышается риск, что доброкачественная опухоль переродится в злокачественную, объяснила Шиндряева.

Материалы по теме:
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020
«Страшно вспоминать» Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
«Страшно вспоминать»Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
7 июня 2020

Она добавила, что во время лечения простудных и вирусных заболеваний многие принимают согревающие ванны. Однако при острой респираторной вирусной инфекции и высокой температуре тела водные процедуры лишь навредят — они не позволят снизить температуру, предупредила врач.

Ранее невролог Сергей Длин назвал опасные причины утреннего ощущения разбитости. Он пояснил, что это состояние может возникать из-за депрессии или сна с телефоном.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Экс-разведчик США объяснил причину подрыва Каховской ГЭС
    В Германии потребовали объяснений от Зеленского из-за оружия НАТО в Белгороде
    Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма
    В Совфеде назвали опасность для скифского золота со стороны Украины
    Стало известно планах провести товарищеский матч сборных России и Катара
    Врач предупредила об опасности согревающих ванн в некоторых случаях
    Стало известно о лишении Медведчука звания академика на Украине
    ВСУ обстреляли ферму в российском селе
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударах дронов-камикадзе Украины по Запорожской ТЭС
    Россия призвала Европу честно взглянуть на ситуацию вокруг Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.