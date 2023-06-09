Врач предупредила об опасности согревающих ванн в некоторых случаях

Врач Шиндряева предупредила, что согревающие ванны опасны для людей с больным сердцем

Согревающие ванны, ванны с солями и эфирными маслами опасны для людей с больным сердцем, предупредила доктор медицинских наук, невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева. О противопоказаниях приема таких ванн в некоторых случаях врач рассказала «Ленте.ру».

Согревающие ванны противопоказаны при ишемической болезни сердца и повышенном давлении (гипертонии), заявила врач.

Особенно нежелательно принимать согревающие ванны, когда цифры артериального давления выше нормы. Это чревато гипертоническим кризом, который в свою очередь опасен серьезными проблемами с сердечно-сосудистой системой Наталья Шиндряева невролог

По словам невролога, от таких ванн также стоит отказаться людям с любыми, даже доброкачественными новообразованиями. Повышенные температуры способствуют их росту, повышается риск, что доброкачественная опухоль переродится в злокачественную, объяснила Шиндряева.

Она добавила, что во время лечения простудных и вирусных заболеваний многие принимают согревающие ванны. Однако при острой респираторной вирусной инфекции и высокой температуре тела водные процедуры лишь навредят — они не позволят снизить температуру, предупредила врач.

Ранее невролог Сергей Длин назвал опасные причины утреннего ощущения разбитости. Он пояснил, что это состояние может возникать из-за депрессии или сна с телефоном.

