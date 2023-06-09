Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров

Визажистка Гоар Аветисян показала естественную внешность без фильтров

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян показала естественную внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке (на момент написания новости он удален) инфлюэнсерша предстала в обтягивающем платье с леопардовым принтом, держа на руках сына. При этом звезда распустила влажные темные волосы и примерила солнцезащитные очки с белой оправой.

Кроме того, на опубликованном фото видно, что знаменитость отказалась от косметических средств на лице.

Ранее в июне Гоар Аветисян показала внешность до похудения и пластики. На размещенных кадрах, снятых в 2016 году, инфлюэнсерша позировала, сидя у бассейна с распущенными волосами, торчащими в разные стороны. Она надела белую рубашку и накрасила губы красной помадой.