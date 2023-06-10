Россиянин выиграл юниорский «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Ярослав Демин вместе с Мендесом победил на юниорском «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Ярослав Демин вместе с мексиканцем Родриго Мендесом одержали победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале турнира спортсмены оказались сильнее итальянцев Лоренцо Шабази и Габриэле Вулпитту. Встреча продолжалась ровно один час и завершилась победой Демина и Мендеса в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

17-летний Демин занимает 1337-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1265-ю позицию в одиночном. Российские теннисисты выступают на турнирах под эгидой ATP в нейтральном статусе.

Еще одна россиянка Алина Корнеева выиграла «Ролан Гаррос» в одиночном разряде среди девушек. В решающем матче 15-летняя спортсменка победила перуанку Перес-Аларкон — 7:6 (7:4), 6:3.