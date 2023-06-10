Кремль отреагировал на желание Шольца созвониться с Путиным

Песков заявил, что у Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером ФРГ Шольцем

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного созвона с канцлером Германии Олафом Шольцем. Так на желание немецкого канцлера провести беседу с Путиным отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у пресс-секретаря российского президента, есть ли запрос на разговор с Москвой от Берлина. «Нет. Пока нет», — ответил Песков.

Ранее Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с Путиным до начала специальной военной операции на Украине и во время нее.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над желанием Шольца поговорить с Путиным. «Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал "Северные потоки"?» — сыронизировала Захарова.