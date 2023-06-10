Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:18, 10 июня 2023Культура

Военкомат задержал участников украинской группы перед концертом в Одессе

Военкомат задержал участников украинской группы Janket на вокзале в Одессе перед концертом

Фото: Reuters

Сотрудники военкомата задержали участников украинской группы Janket на вокзале Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным портала, музыканты прибыли в город, чтобы дать благотворительный концерт в городском клубе More Music Club 9 июня. Часть собранных с выступления средств артисты планировали передать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Участники группы поведали, что у них забрали телефоны и отправили на медицинскую комиссию. Позже от работников военкомата исполнители узнали, что их транспортируют в десантно-штурмовые войска в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что концерт солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки отменили в Швейцарии. «В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы — нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине — сказали, что я националист и фашист», — рассказал Скрипка.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Кремль отреагировал на желание Шольца созвониться с Путиным
    Гладков раскрыл число остающихся в Новой Таволжанке жителей
    На севере Москвы заметили автомобиль-мусорку
    Песков обвинил Запад в игнорировании забот России
    Чемпион мира из России пожаловался на убившую его карьеру World Athletics
    В МИД России назвали условие для продления зерновой сделки
    Уничтожение танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе попало на видео
    19-летняя дочь Чарли Шина рассказала о работе в секс-индустрии
    В Подмосковье 26-летний мужчина избил и задушил сожительницу
    Володин заявил о неспособности санкций сдерживать развитие России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.