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14:19, 10 июня 2023Россия

Медведев попросил координаты стройки танкового завода Rheinmetall на Украине

Медведев попросил выслать ему координаты стройки танкового завода Rheinmetall на Украине

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил выслать ему координаты стройки будущего танкового завода немецкой компании Rheinmetall на Украине. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо», — обратился он к производителю на немецком.

Ранее Медведев заявил, что немецкие Leopard, поставляемые западными странами Киеву, скоро станут ржавым металлоломом и не сыграют роли в спасении «искусственной страны».

10 июня глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что через 15-20 месяцев строящийся на Украине завод сможет начать производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51). Он подчеркнул, что «не видит опасности создания такого завода на территории Украины». При этом Паппергер отметил, что концерн не собирается посылать на предприятие работников из Германии.

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