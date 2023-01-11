Медведев оценил роль поставляемого Западом на Украину «железа»

Медведев: переданные Киеву польские танки Leopard скоро превратятся в ржавый металлолом

Зампред Совета безопасности России, первый зампред Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев заявил, что модернизированные танки Т-72 или Leopard, поставляемые западными странами Киеву, скоро станут ржавым металлоломом и не сыграют роли в спасении «искусственной страны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал он.

По его словам, украинский Львов скоро снова будет носить историческое название «Лемберг», поэтому встреча состоялась с целью «пристроить западные украинские области к новым хозяевам».

Передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове. Позже о планах передать военные машины заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.