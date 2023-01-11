Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:16, 11 января 2023Россия

Медведев оценил роль поставляемого Западом на Украину «железа»

Медведев: переданные Киеву польские танки Leopard скоро превратятся в ржавый металлолом

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Зампред Совета безопасности России, первый зампред Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев заявил, что модернизированные танки Т-72 или Leopard, поставляемые западными странами Киеву, скоро станут ржавым металлоломом и не сыграют роли в спасении «искусственной страны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал он.

По его словам, украинский Львов скоро снова будет носить историческое название «Лемберг», поэтому встреча состоялась с целью «пристроить западные украинские области к новым хозяевам».

Передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове. Позже о планах передать военные машины заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО
Задержан запрыгнувший на запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади
Многоженец стал отцом в 60-й раз
Стал известен виновник ДТП с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа»
Умер первый президент Башкирии
Медведев оценил роль поставляемого Западом на Украину «железа»
Британия призвала Иран отменить казнь своего подданного
Зеленский призвал лишать гражданства имеющих российский паспорт украинцев
Карлсена обвинили в проплачивании оскорбительных комментариев в адрес соперника
Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.