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11:22, 10 июня 2023Мир

На строящемся на Украине заводе Rheinmetall захотели создавать новейшие Panther

Rheinmetall: через 15-20 месяцев на Украине будут производить новейшие танки Panther KF51

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На все еще строящемся на Украине заводе Rheinmetall через 15-20 месяцев может начаться производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51). Такое мнение высказал глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с RND.

По его словам, сейчас завод готовит Panther к серийному производству. В Rheinmetall предполагают, что будут готовы к запуску полноценного производства танков на Украине через 15-20 месяцев.

Паппергер также заявил, что «не видит опасности создания такого завода на территории Украины». В то же время он отметил, что концерн не собирается посылать на предприятие работников из Германии.

Ранее в июне директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер сообщил, что Rheinmetall смог уже в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. «Мы наращиваем производство танковых боеприпасов», — сказал он.

В начале мая Rheinmetall также основал совместное с «Укроборонпромом» ремонтное предприятие для поставляемых на территорию Украины танков. Предприятие с полностью немецким менеджментом на 51 процент принадлежит Rheinmetall из Германии.

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    Варвара Кошечкина
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