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19:25, 10 июня 2023Мир

МИД обвинил Запад в блокировании решений трех проблем зерновой сделки

МИД России обвинил Запад в блокировании решений трех из пяти проблем зерновой сделки

Фото: Yoruk Isik / Reutres

Москва обвинила Запад в блокировании решений трех из пяти проблем зерновой сделки. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Отмечается, что особое внимание во время консультаций в Женеве было уделено пяти системных проблемам, которые указаны в соглашении. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок запчастей и техники, транспортной логистике и страховании, аммиакопроводе ТольяттиОдесса и разблокировке замороженных активов российских компаний.

«С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами», — говорится в заявлении МИД.

Помимо того, замглавы МИД России Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса и отметил, что Украина этими действиями ударила по концепции Стамбульских договоренностей, в числе которых есть и Черноморская инициатива.

Ранее Сергей Вершинин заявил, что Москва будет принимать решение о продлении зерновой сделки исходя из своих интересов. По его словам, стороны в любых обстоятельствах должны ориентироваться на четкое понимание интересов России.

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    Никита Абрамов
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