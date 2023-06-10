В России оценили информацию о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

Сенатор Джабаров не исключил причастность Польши к подрыву «Северных потоков»

России следует дождаться результатов официального расследования относительно возможной причастности Польши к подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2», однако такой вариант нельзя исключать, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» появившуюся в СМИ информацию о том, что Польша имела отношение к диверсии на газопроводах.

«Надо подождать более достоверной информации, потому что сейчас могут специально обвинять Польшу, Украину в том, что они стоят за взрывами. Учитывая воинственность Польши и ее ненависть к нашей стране, я не исключаю, что она может стоять за этим. Но все-таки надо не торопиться с выводами и ознакомиться с результатами расследования», — заявил сенатор.

При этом он заметил, что Россия не принимает участия в данном расследовании. Несмотря на это, по мнению члена Совфеда, правда о произошедшем в конце концов станет известна широкой общественности.

«Рано или поздно правда всплывет. Хоть нас и не подпускают к официальному расследованию, идут "вбросы" в прессу о том, кто стоит за терактами. В любом случае, все тайное становится явным», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что следователи Германии изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северные потоки» диверсанты использовали Польшу как оперативную базу для организации диверсии. Отмечалось, что данные расследования свидетельствуют о том, что Польша была центром логистики и финансирования атак. Более того, отмечалось, что следователи обнаружили следы взрывчатки и ДНК на яхте «Андромеда», которая могла использоваться для подрыва газопроводов.

При этом официальные лица ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности польских властей к диверсии на газопроводах.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.