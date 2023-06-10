Захарова оценила сообщения об украинском следе в терактах на «Северных потоках»

Захарова высмеяла утверждения об украинском следе в терактах на «Северных потоках»

Власти США сейчас могут попытаться повесить на президента Украины Владимира Зеленского все преступления, в том числе и убийство 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале сообщения бельгийских СМИ об украинском следе в терактах на «Северных потоках».

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить все», — пошутила дипломат.

Она также отметила, что лучшего козла отпущения, чем украинский лидер, сейчас не найти.

Ранее бельгийский телеканал RTBF сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уведомило власти Бельгии о следе Украины в подрывах «Северных потоков». RTBF также сослался на издание De Tijd, которое написало про участие украинской стороны в диверсии на газопроводе, отметив, что Украина, вероятно, замешана «в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру».