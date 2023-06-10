Терапевт рассказал о рисках при многократном заваривании пакетика чая

Терапевт рассказал о риске кишечной палочки при многократном заваривании пакетика чая

Терапевт и гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал о рисках при многократном заваривании пакетика чая. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.ру».

По словам врача, организм с большей вероятностью не будет подвержен значительному риску при потреблении чая, повторно заваренного одним пакетиком, однако при многочисленном применении существует риск кишечной палочки. Якушев объяснил, что в использованном пакетике чая разводятся бактерии, которые и могут вызвать негативную реакцию организма, если не пройдут серьезную термическую обработку.

Именно поэтому при многократном использовании чайных пакетиков ситуацию могут усугублять термопоты: в них содержится горячая вода, а не кипяток. «Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно "колонизированный" вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль», — добавил терапевт.

Якушев подчеркнул, что при многократном заваривании пакетика концентрация полезных элементов чая уменьшается, он лишается значительной части полезных витаминов и микроэлементов, а потому заваривать напиток таким образом не рекомендуется.

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