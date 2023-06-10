«РВ»: офицер ВС России рассказал о трехдневном бое по отражению наступления ВСУ у Орехова

В течение трех дней российские войска в боях у населенного пункта Орехов на запорожском направлении, где проходило отражение наступления Вооруженых сил Украины (ВСУ), успешно громили западную бронетехнику. Об этом рассказал офицер ВС РФ, действовавший в составе роты в местах сражений, сообщает Telegram-канал Военкоры Русской весны.

«Рота была на самом переднем крае в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье, где подвергалась мощнейшим ударам и атакам врага три дня», — приводят авторы канала слова военного.

Как отметил офицер, давать отпор западной бронетехнике непросто, но российские бойцы выполняют эту задачу. Уточняется, что никто из мирных жителей не пострадал, но серьезно разрушена ЛЭП.

В субботу, 10 июня, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили очередную атаку ВСУ, предпринятую в Запорожской области. По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).