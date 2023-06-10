Уровень воды в Новой Каховке снизился на три метра

Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Новой Каховке на три метра

Уровень воды в Новой Каховке снизился на три метра за сутки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на три метра до отметки семь метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц», — пояснил политик.

Помимо того, продолжил Сальдо, в Алешках за сутки вода опустилась с пяти до трех метров, а Голой Пристани с пяти до четырех.

Ранее Сальдо заявил, что, по предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ближе к 16 июня.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.