Украина за месяц более 100 раз попыталась атаковать ЗАЭС беспилотниками

Карчаа: за месяц было пресечено больше 100 проникновений беспилотников на территорию ЗАЭС

За прошедший месяц было пресечено более 100 попыток проникновения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию, которая прилегает к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, пишет ТАСС.

«Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов. Поэтому активность, конечно, высочайшая, напряжение высочайшее», — пояснил Карчаа.

Накануне средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) три ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что утром 9 июня российским силам РЭБ удалось посадить три украинских дрона, которые вместе с боеприпасами ПГ-7Л.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что зона безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не потеряла своей актуальности. Есть надежда, что она будет создана до конца текущего года.