У ЗАЭС обнаружили осколки снаряда гаубицы М777 американского производства

В брызгальном бассейне ЗАЭС обнаружили осколки снаряда гаубицы М777 производства США

В брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружили осколок от снаряда американской гаубицы М777. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

Снаряд обнаружили во время работ по чистке чаш брызгальных бассейнов ЗАЭС, «направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции».

«Подчеркнем, обстрелы запорожской атомной станции могут привести к серьезным последствиям», — говорится в сообщении канала.

Как рассказал ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, за прошедший месяц было пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на территорию, которая прилегает к ЗАЭС. Киев в ответ также обвиняет Москву в обстрелах станции. Эксперты МАГАТЭ рассчитывают создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить катастрофу.