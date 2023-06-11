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17:37, 11 июня 2023Бывший СССР

У ЗАЭС обнаружили осколки снаряда гаубицы М777 американского производства

В брызгальном бассейне ЗАЭС обнаружили осколки снаряда гаубицы М777 производства США

Фото: Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

В брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружили осколок от снаряда американской гаубицы М777. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

Снаряд обнаружили во время работ по чистке чаш брызгальных бассейнов ЗАЭС, «направленных на устранение последствий прошлогоднего артобстрела станции».

«Подчеркнем, обстрелы запорожской атомной станции могут привести к серьезным последствиям», — говорится в сообщении канала.

Как рассказал ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, за прошедший месяц было пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на территорию, которая прилегает к ЗАЭС. Киев в ответ также обвиняет Москву в обстрелах станции. Эксперты МАГАТЭ рассчитывают создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить катастрофу.

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    Виктория Кондратьева
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