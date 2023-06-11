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10:58, 11 июня 2023Культура

Стас Пьеха сообщил о госпитализации в Москве

Певец Стас Пьеха сообщил о госпитализации в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Певец Стас Пьеха госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сам исполнитель сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — сообщил артист, посоветовав своим подписчикам беречь сердце и не перенагружать организм.

Источник РИА Новости в медучреждении заявил, что состояние Пьехи оценивается как тяжелое. Однако отмечается, что певец дышит самостоятельно, без помощи каких-либо аппаратов.

В марте Стас Пьеха уже попадал в больницу — тогда это было связано с коронавирусной инфекцией. До этого, в 2022 году, артист заявлял, что у него начались проблемы с суставами после того, как он переболел коронавирусом.

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    Варвара Кошечкина
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