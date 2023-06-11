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18:44, 11 июня 2023Спорт

Обладатель Кубка Стэнли из Чехии призвал ввести запрет на работу в России

Обладатель Кубка Стэнли из Чехии Доминик Гашек призвал ввести запрет на работу в России

Фото: Carlos Osorio / AP

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter оценил работу иностранцев в России.

Чех призвал ввести запрет на работу в России. «Я много раз говорил об этом. В этом явно виноваты законодатели, которые за 470 дней не смогли подготовить и утвердить закон, запрещающий работу на территории России», — отметил он.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что комиссар Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам лиги в Праге российских игроков.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают играть в составе клубов Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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    Дарья Коршунова
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