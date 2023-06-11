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11:47, 11 июня 2023Россия

Шойгу вручил высшие госнаграды участникам СВО

Министр обороны России Шойгу вручил высшие награды участникам спецоперации

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Как отмечается, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые проявили героизм в ходе СВО. Так, награды получили командир танка старший сержант Николай Матреницкий, благодаря действиям которого было сдержано наступление превосходящих украинских сил на одном из направлений, а также командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев, который вместе с сослуживцами вступил в неравный бой с противником, уничтожил 19 единиц его техники и вынудил его отступить.

«Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — заявил Шойгу в ходе церемонии.

Ранее в июне президент России Владимир Путин наградил писателя, сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина орденом Мужества. Эту же награду посмертно получил соратник писателя Александр Шубин.

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