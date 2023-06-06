Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил писателя, сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, посмертно получил эту же награду соратник писателя Александр Шубин.

5 июня стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» намерен вернуться после поправки на службу в Росгвардию. До этого писатель рассказал, что перенес четыре сложных операции.

Автомобиль, в котором находились Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, взорвали 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее как теракт.