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15:46, 6 июня 2023Россия

Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил писателя, сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, посмертно получил эту же награду соратник писателя Александр Шубин.

5 июня стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» намерен вернуться после поправки на службу в Росгвардию. До этого писатель рассказал, что перенес четыре сложных операции.

Автомобиль, в котором находились Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, взорвали 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее как теракт.

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    Анна Щербакова
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