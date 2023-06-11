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01:49, 11 июня 2023Бывший СССР

Российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил выпускать снаряды

РВ: российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил выпускать снаряды в сторону ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Российская реактивная система залпового огня «Град» выдержала удар из РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжила огонь. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах зафиксирован удар по российской машине на боевой позиции, после которого «Град» выпускает снаряды в сторону противника после мощного взрыва.

Отмечается, что ВСУ из-за больших потерь при наступлении, невозможности добиться преимущества и буксования своих наступательных группировок начали применять высокоточные американские снаряды по одиночным целям. Украинские военные пытаются получить преимущество за счет массового применения американских систем залпового огня на отдельных участках фронта.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72 выдержал попадание украинского дрона-камикадзе с противотанковым снарядом. Танк «получил в лоб» FPV-дрон с гранатой РПГ-7 у Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Вероятно, выдержать удар помогла динамическая защита.

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    Марина Совина
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