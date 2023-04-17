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22:56, 17 апреля 2023Бывший СССР

Российский танк выдержал попадание дрона-камикадзе ВСУ с гранатой

«РВ»: российский Т-72 выдержал попадание дрона-камикадзе ВСУ с гранатой РПГ-7 у Марьинки

Российский танк Т-72 выдержал попадание дрона-камикадзе с противотанковым снарядом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что российский танк «получил в лоб» FPV-дрон с гранатой РПГ-7 у Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Авторы предположили, что выдержать удар помогла динамическая защита.

Ранее сообщалось, что сетка рабица спасла российский бронетранспортер БТР-82А от поражения украинской авиабомбой. Тяжелый квадрокоптер типа «Баба Яга» ВСУ сбросил противотанковую бомбу ПТАБ-2,5 на боевую машину. Снаряд застрял в натянутой над БТР дешевой металлической сетке, не взорвавшись.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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