Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:12, 11 июня 2023Экономика

Первую партию российской нефти доставили в Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шариф сообщил о прибытии первой партии нефти из России

Фото: bob63 / Shutterstock / Fotodom

Первую партию нефти из России доставили в Пакистан. Об этом в Twitter рассказал премьер-министр страны Шехбаз Шариф.

Сырье доставили в пакистанский порт Карачи, разгружать его планируют 12 июня. «Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый российский груз сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — поделился информацией премьер-министр Пакистана.

Шариф назвал событие «знаменательным» и добавил, что оно служит началом новых отношений между Пакистаном и Россией. Он отметил, что его страна становится еще ближе к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности». Премьер-министр государства также поблагодарил тех, кто помогал и продолжает помогать с импортом российской нефти в Пакистан.

В мае стало известно о том, что Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке с Россией по покупке нефти. Министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан заявил, что государство хотело бы оплачивать дальнейшие покупки российской нефти в юанях, так как у страны есть соглашение о валютных свопах (обмен валютами с обязательством последующего обратного обмена по фиксированным ценам) с Китаем.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    94 российских военных вернулись из украинского плена
    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл планы Вашингтона на Зеленского
    Ретро-автомобиль в московском дворе восхитил пользователей сети
    Названо условие согласия Украины на переговоры с Россией
    США решили возобновить членство в ЮНЕСКО
    Первую партию российской нефти доставили в Пакистан
    Объявлен соперник сборной России по футболу в товарищеском матче
    Посол в Вене заявил о поражении Запада в игре в санкции против России
    Джокович стал рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема»
    ВСУ предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены военными России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.