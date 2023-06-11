Первую партию российской нефти доставили в Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шариф сообщил о прибытии первой партии нефти из России

Первую партию нефти из России доставили в Пакистан. Об этом в Twitter рассказал премьер-министр страны Шехбаз Шариф.

Сырье доставили в пакистанский порт Карачи, разгружать его планируют 12 июня. «Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый российский груз сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — поделился информацией премьер-министр Пакистана.

Шариф назвал событие «знаменательным» и добавил, что оно служит началом новых отношений между Пакистаном и Россией. Он отметил, что его страна становится еще ближе к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности». Премьер-министр государства также поблагодарил тех, кто помогал и продолжает помогать с импортом российской нефти в Пакистан.

В мае стало известно о том, что Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке с Россией по покупке нефти. Министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан заявил, что государство хотело бы оплачивать дальнейшие покупки российской нефти в юанях, так как у страны есть соглашение о валютных свопах (обмен валютами с обязательством последующего обратного обмена по фиксированным ценам) с Китаем.

