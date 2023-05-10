У России появится покупатель нефти в юанях

Bloomberg: Пакистан готов платить за российскую нефть юанями

Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке с Россией по покупке нефти за китайские юани. Об этом со ссылкой на официальных лиц страны пишет Bloomberg.

Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что государство хотело бы оплачивать дальнейшие покупки российской нефти в юанях, так как у страны есть соглашение о валютных свопах (обмен валютами с обязательством последующего обратного обмена по фиксированным ценам — прим. «Ленты.ру») с Китаем. «Мы надеемся, что если это станет долгосрочным соглашением, то в качестве валют оплаты будут использованы пакистанская рупия и китайский юань», — сказал он. Дастгир Хан добавил, что у страны, возможно, появится необходимость увеличить валютные свопы, чтобы воспользоваться появившимися возможностями.

Агентство отмечает, что такая сделка с Пакистаном соответствовала бы желанию России отказаться от использования доллара или евро и перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы. Второй стороне соглашение с РФ также пошло бы на пользу — Пакистан сильно зависит от импорта энергоносителей и пытается получить пакет финансовой помощи в размере 6,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ), чтобы избежать дефолта.

На данный момент Пакистан разместил заказ на единичную партию российской сырой нефти, оплата за которую была произведена в долларах. Первая партия прибудет в страну в течение месяца, она была приобретена со скидкой, сообщил представитель нефтяного подразделения министерства энергетики.

Крупнейшие импортеры российской нефти — Китай и Индия — все чаще используют для оплаты поставок национальные валюты. При этом, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, проблема расчетов в рупиях с Индией заключается в сложности конвертации этой валюты, которой Москва уже накопила миллиарды. В то же время российские власти полагают, что в текущем году объем торговли между Китаем и РФ преодолеет отметку 200 миллиардов долларов, при этом уже сейчас около 70 процентов расчетов страны проводят в рублях и юанях.