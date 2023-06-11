Пушков высказался о последствиях военной помощи Украине со стороны США

Сенатор Алексей Пушков: в США не понимают последствий военной помощи Украине

Власти США не осознают последствий продолжающейся военной помощи Украине, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Парламентарий ответил на вопрос миллиардера Илона Маска о том, чем может кончиться выделение военной помощи Украины со стороны США «без принятия желаемого за действительное». Пушков назвал вопрос Маска справедливым, а его самого — человеком со способностью мыслить рационально.

«Ответа у администрации Байдена на этот вопрос нет. Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии», — убежден сенатор.

Пушков добавил, что в США пребывают в иллюзии относительно того, что все, что происходит в их государстве, складывается нормально.

9 июня стало известно, что США выделят Украине пакет военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. Киеву предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.