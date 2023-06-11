В США заявили о поддержке спецоперации на Украине большей частью мира

Журналист Херш: больше половины населения Земли поддерживают спецоперацию на Украине

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что большая часть населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине. Об этом он высказался в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, которая транслируется на YouTube.

Херш подчеркнул, что многие страны, включая государства Африки и Азии, перестали поддерживать США и заняли позицию России. По его словам, больше половины населения Земли поддерживают спецоперацию Москвы на Украине.

Журналист добавил, что на фоне введенных санкций в России сложилась не такая хорошая ситуация, как прежде. «Однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно», — отметил он.

При этом США, наоборот, утратили доверие на мировой арене. В качестве примера он указал дипломатическое партнерство Саудовской Аравии и Ирана, которое демонстрирует значительные изменения.

Ранее Херш предупредил о негативных последствиях контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, действия Киева не принесут ничего хорошего Украине, США и НАТО, особенно — администрации американского президента США Джо Байдена.