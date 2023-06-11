Певец Стас Пьеха сообщил об отсутствии серьезных проблем с сердцем после госпитализации

Российский певец Стас Пьеха, ранее госпитализированный в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем, заявил, что по результатам сданных анализов серьезных проблем с этим органом у него выявлено не было. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные, вот, и никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых вам сильно переживать не надо и мне тоже тем более не надо переживать. Давайте, пожалуйста, не будем переживать», — призвал Пьеха своих поклонников.

Артист выразил благодарность всем неравнодушным людям и добавил, что ему приятно их беспокойство. Он также высказал надежду на то, что все будет хорошо. «До скорой встречи, я надеюсь», — завершил обращение к подписчикам певец.

11 июня Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве. Он признался, что благодаря этой ситуации снова испугался за свою жизнь и ощутил ее ценность.