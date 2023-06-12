Пожилые люди оказались способны выделять больше аэрозольных частиц

PNAS: пожилые люди выделяют больше аэрозольных частиц при чихании и кашле

Ученые из Института механики жидкостей и аэродинамики Мюнхенского университета в Германии обнаружили, что пожилые люди старше 60 лет оказались способны выделять больше аэрозольных частиц при дыхании, чихании и кашле, чем более молодые люди. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

В ходе исследования авторы изучили данные двух групп испытуемых: в возрасте от 20 до 39 лет и в возрасте от 60 до 76 лет. Специалисты замеряли среднюю концентрацию частиц респираторного аэрозоля, который может переносить в себе инфекции.

Они заметили, что у зрелых людей количество частиц составило примерно 310 частиц на литр по сравнению со 105 частицами на литр у молодых людей. Кроме того, были зафиксированы гендерные различия: пожилые мужчины выделяют 210 частиц на литр по сравнению с 500 частицами на литр у женщин. В то же время у пожилых мужчин объем вентиляции был на 57 процентов больше, чем у женщин, что делает общую разницу незначительной.

Наиболее заметными различия стали во время физических упражнений: в группе молодых людей средний показатель составлял 620 частиц на литр, в то время как в группе пожилых людей средний показатель был на уровне 2090 частиц на литр. Однако индекс массы тела и гендер в этом случае не слишком значительно влияли. Открытие показывает, что неверно использовать одно расстояние для дистанции при планировании мер по смягчению последствий вспышек инфекционных заболеваний или пандемий.